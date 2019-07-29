Офис президента планирует запустить международный русскоязычный канал.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Тимошенко, добавив, что в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.

По его словам государство будет поддерживать Общественное телевидение, но оно должно выходить на определенные показатели эффективности в своей работе.

"Мы несколько раз встречались с руководством Общественного с донорами, которые ему помогали. Мы гарантировать общественному вещанию финансирования, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности – ред.) - мы это понимаем по фидбэку доноров", - сказал Тимошенко.

Он также сказал, что Общественному надо избавиться от многих ненужных зданий и уменьшить штат.

"Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro.Продажи", - рассказал он.