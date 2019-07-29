Помпео: нова влада України додасть креативу врегулюванню на Донбасі
Державний секретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме виробленню "креативніших" ідей щодо того, як врегулювати конфлікт з РФ.
Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".
"Ми працюємо із новою владою України - у них щойно пройшли парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це призведе до креативніших ідей щодо того, як владнати проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої тривають - не щодня, але багато", - сказав держсекретар США.
Також голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів: "Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутись".
Читайте також: Зеленський запропонував новий формат переговорів з Путіним
Нагадаємо:
- Раніше спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер привітав новину про розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
- Також раніше повідомлялося, що із певного моменту посольство України у Сполучених Штатах не займається змістовним наповненням візиту президента України до США, натомість члени команди Володимира Зеленського мали кілька зустрічей в американській столиці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua