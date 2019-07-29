Помпео: нова влада України додасть креативу врегулюванню на Донбасі

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Понеділок, 29 липня 2019, 20:45

Державний секретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме виробленню "креативніших" ідей щодо того, як врегулювати конфлікт з РФ.

Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".

"Ми працюємо із новою владою України - у них щойно пройшли парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це призведе до креативніших ідей щодо того, як владнати проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої тривають - не щодня, але багато", - сказав держсекретар США.

Також голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів: "Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутись".

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Теми: США Зеленський


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