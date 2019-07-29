Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео: нова влада України додасть креативу врегулюванню на Донбасі

Понеділок, 29 липня 2019, 20:45

Державний секретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме виробленню "креативніших" ідей щодо того, як врегулювати конфлікт з РФ.

Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".

"Ми працюємо із новою владою України - у них щойно пройшли парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це призведе до креативніших ідей щодо того, як владнати проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої тривають - не щодня, але багато", - сказав держсекретар США.

Також голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів: "Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутись".

Читайте також: Зеленський запропонував новий формат переговорів з Путіним

Нагадаємо: 

Теми: СШАЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
Остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 досі немає – CNN
Чехія заручилась гарантіями безпеки США: ратифікувала договір про оборону
США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без належної перевірки особи
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: