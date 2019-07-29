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Помпео: новая власть Украины добавит креатива урегулированию на Донбассе

Понедельник, 29 июля 2019, 20:45

Государственный секретарь США Майк Помпео выразыл надежду, что смена власти в Украине будет способствовать выработке более "креативных" идей относительно того, как урегулировать конфликт с РФ.

Так он ответил на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к более креативным идеям относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал госсекретарь США.

Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, вернется ли когда-нибудь Крым в Украину, Помпео ответил: "Крым должен вернуться".

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Темы: СШАЗеленский
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