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Нацгвардійця з вогнепальним у голову прооперували в Одесі

Понеділок, 29 липня 2019, 21:15
Нацгвардійця з вогнепальним у голову прооперували в Одесі

Джерело: Уніан із посиланням на Південне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії 

Нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, прооперували.

Деталі: 20-річного солдата госпіталізували до МКЛ №10 у Малиновському районі Одеси. Потерпілий перебуває в реанімації.

Його призвали з Тернополя 15 травня. У день інциденту, 29 липня, він заступив на службу з табельною зброєю, пістолетом Макарова. 

Водночас невідомо, з якої зброї зроблений постріл.

У прес-службі південного об’єднання Нацгвардії також зазначили, що нарікань на військовослужбовця по службі з боку старших за званням не було.

Крім того, у день пострілу з ним спілкувався психолог і "відхилень не помітив".

Що передувало: Під час несення служби в суді особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні, почув постріл. В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову.

Видання "Думская" повідомляло, що знайшли передсмертну записку.

Теми: НацгвардіяОдеса
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