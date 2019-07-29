Нацгвардійця з вогнепальним у голову прооперували в Одесі

Джерело: Уніан із посиланням на Південне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії

Нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, прооперували.

Деталі: 20-річного солдата госпіталізували до МКЛ №10 у Малиновському районі Одеси. Потерпілий перебуває в реанімації.

Його призвали з Тернополя 15 травня. У день інциденту, 29 липня, він заступив на службу з табельною зброєю, пістолетом Макарова.

Водночас невідомо, з якої зброї зроблений постріл.

У прес-службі південного об’єднання Нацгвардії також зазначили, що нарікань на військовослужбовця по службі з боку старших за званням не було.

Крім того, у день пострілу з ним спілкувався психолог і "відхилень не помітив".

Що передувало: Під час несення служби в суді особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні, почув постріл. В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову.

Видання "Думская" повідомляло, що знайшли передсмертну записку.