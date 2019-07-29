Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе

Понедельник, 29 июля 2019, 21:15
Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе

Источник: Униан со ссылкой на Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Военнослужащего, выстрелившего себе в голову в Киевском районном суде Одессы, прооперировали.

Детали: 20-летнего солдата госпитализировали в ГКБ №10 в Малиновском районе Одессы. Пострадавший находится в реанимации.

Его призвали на службу из Тернополя 15 мая. В день инцидента, 29 июля, он поступил на службу с табельным оружием – пистолетом Макарова.

В то же время не известно, из какого оружия сделан выстрел.

В пресс-службе Нацгвардии также отметили, что нареканий к нацгвардейцу по службе со стороны старших по званию не было.

Кроме того, в день выстрела с ним общался психолог и "отклонений не заметил".

Что предшествовало: Во время несения службы в суде личный состав, находившийся в караульном помещении, услышал выстрел. В одном из помещений было найдено солдата с признаками огнестрельного ранения в голову.

Издание "Думская" сообщало, что нашли предсмертную записку.

Темы: НацгвардияОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Нацгвардия
Бригада "Кара-Даг" продвинулась на 1700 метров на мелитопольском направлении – НГУ
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: