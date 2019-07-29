Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе

Источник: Униан со ссылкой на Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Военнослужащего, выстрелившего себе в голову в Киевском районном суде Одессы, прооперировали.

Детали: 20-летнего солдата госпитализировали в ГКБ №10 в Малиновском районе Одессы. Пострадавший находится в реанимации.

Его призвали на службу из Тернополя 15 мая. В день инцидента, 29 июля, он поступил на службу с табельным оружием – пистолетом Макарова.

В то же время не известно, из какого оружия сделан выстрел.

В пресс-службе Нацгвардии также отметили, что нареканий к нацгвардейцу по службе со стороны старших по званию не было.

Кроме того, в день выстрела с ним общался психолог и "отклонений не заметил".

Что предшествовало: Во время несения службы в суде личный состав, находившийся в караульном помещении, услышал выстрел. В одном из помещений было найдено солдата с признаками огнестрельного ранения в голову.

Издание "Думская" сообщало, что нашли предсмертную записку.