Українського капітана корабля Viking арештували знову

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Понеділок, 29 липня 2019, 22:57

Джерело: Радіо Свобода

Верховний суд Угорщини знову взяв під варту 64-річного українського капітана круїзного судна, яке на Дунаї зіштовхнулося з екскурсійним катером.

Деталі: Факт повторного взяття під варту українського капітана підтвердили адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб. Подробиць не розголошували.

Водночас, угорські ЗМІ пояснили взяття капітана під варту підозрою, що він нібито не надав допомогу потерпілим.

Що передувало: Верховний суд Угорщини скасував рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) у зв’язку з тим, що воно суперечить національному законодавству.

З 13 червня українець перебував під домашнім арештом без права залишати Будапешт і мусив двічі на тиждень ходити до офісу слідчих.

Історія питання:

  • Прогулянковий човен "Русалка" затонув у кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини внаслідок зіткнення з річковим теплоходом Viking Sigyn.
  • На борту "Русалки" перебували 35 осіб – 33 корейські туристи и двоє членів екіпажу. До пошукової операції залучили військовий корабель і дайверів угорської армії. Уламки човна лежали на глибині 3-4 метри.
  • Сімох вдалося врятувати, загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.
  • Угорська поліція заарештувала капітана теплохода, громадянина України, і взяла під варту. Пізніше суд Буди у Будапешті арештував його на місяць. Капітан наполягав, що діяв за правилами.
  • Правоохоронці допитали 230 осіб і 66 свідків зіткнення.

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Теми: Угорщина аварія


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