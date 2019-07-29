Українського капітана корабля Viking арештували знову

Джерело: Радіо Свобода

Верховний суд Угорщини знову взяв під варту 64-річного українського капітана круїзного судна, яке на Дунаї зіштовхнулося з екскурсійним катером.

Деталі: Факт повторного взяття під варту українського капітана підтвердили адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб. Подробиць не розголошували.

Водночас, угорські ЗМІ пояснили взяття капітана під варту підозрою, що він нібито не надав допомогу потерпілим.

Що передувало: Верховний суд Угорщини скасував рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) у зв’язку з тим, що воно суперечить національному законодавству.

З 13 червня українець перебував під домашнім арештом без права залишати Будапешт і мусив двічі на тиждень ходити до офісу слідчих.

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