Украинского капитана корабля Viking арестовали снова

Источник: Радио Свобода

Верховный суд Венгрии снова взял под стражу 64-летнего украинского капитана круизного судна на Дунае столкнулись с экскурсионным катером "Русалка".

Детали: Факт повторного заключения под стражу украинского капитана подтвердили адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб. Подробностей не разглашали.

В то же время, венгерские СМИ объяснили взятие капитана под стражу подозрением, что он якобы не оказал помощь пострадавшим.

Что предшествовало: Верховный суд Венгрии отменил решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тысяч долларов) в связи с тем, что решение противоречит национальному законодательству.

С 13 июня украинец находился под домашним арестом без права покидать Будапешт и должен был дважды в неделю ходить в офис следователей.

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