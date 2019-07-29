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Украинского капитана корабля Viking арестовали снова

Понедельник, 29 июля 2019, 22:57

Источник: Радио Свобода

Верховный суд Венгрии снова взял под стражу 64-летнего украинского капитана круизного судна на Дунае столкнулись с экскурсионным катером "Русалка".

Детали: Факт повторного заключения под стражу украинского капитана подтвердили адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб. Подробностей не разглашали.

В то же время, венгерские СМИ объяснили взятие капитана под стражу подозрением, что он якобы не оказал помощь пострадавшим.

Что предшествовало: Верховный суд Венгрии отменил решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тысяч долларов) в связи с тем, что решение противоречит национальному законодательству.

С 13 июня украинец находился под домашним арестом без права покидать Будапешт и должен был дважды в неделю ходить в офис следователей.

История вопроса:

  • Прогулочная лодка "Русалка" затонула в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии в результате столкновения с речным теплоходом Viking Sigyn.
  • На борту "Русалки" находилось 35 человек - 33 корейских туриста и два члена экипажа. К поисковой операции привлекли военный корабль и дайверов венгерской армии. Обломки судна лежали на глубине 3-4 метра.
  • 7 человек удалось спасти, 28, преимущественно туристы из Южной Кореи, погибли.
  • Венгерская полиция арестовала капитана теплохода, гражданина Украины, и взяла под стражу. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. Капитан настаивал, что действовал по правилам.
  • Правоохранители допросили 230 человек и 66 свидетелей столкновения.

Темы: Венгрияавария
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