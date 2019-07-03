WADA підозрює 300 спортсменів з РФ у допінгових порушеннях

Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.

Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.

"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: