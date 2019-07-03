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WADA підозрює 300 спортсменів з РФ у допінгових порушеннях

Середа, 3 липня 2019, 06:27

Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування. 

Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.

"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.
  • Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
  • Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
  • Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосія
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