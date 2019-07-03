WADA підозрює 300 спортсменів з РФ у допінгових порушеннях
Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на прес-службу організації.
Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.
Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.
"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялось, що Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.
- Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
- Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
- Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.
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