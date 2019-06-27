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Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти спортсменів з РФ

Четвер, 27 червня 2019, 06:17

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Про це повідомляє АР з посиланням на президента організації Крейга Ріді.

За його словами, WADA збирає докази та планує ділитися ними зі спортивними федераціями. Він зазначив, що більше 100 справ може бути відкрито "у першій хвилі" проти тих, кого Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює у шахрайстві.

Як зазначає "Интерфакс", Ріді розповів, що у квітні WADA вилучила 2 262 зразка допінг-проб з Московської лабораторії, які "можуть бути використані для аргументації у справах проти атлетів, які шахраювали".

Президент організації сподівається завершити цей процес до кінця року.

Нагадаємо:

  • Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
  • Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
  • Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяспорт
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