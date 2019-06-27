Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти спортсменів з РФ

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Про це повідомляє АР з посиланням на президента організації Крейга Ріді.

За його словами, WADA збирає докази та планує ділитися ними зі спортивними федераціями. Він зазначив, що більше 100 справ може бути відкрито "у першій хвилі" проти тих, кого Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює у шахрайстві.

Як зазначає "Интерфакс", Ріді розповів, що у квітні WADA вилучила 2 262 зразка допінг-проб з Московської лабораторії, які "можуть бути використані для аргументації у справах проти атлетів, які шахраювали".

Президент організації сподівається завершити цей процес до кінця року.

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