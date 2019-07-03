Зеленський: Для відновлення Донбасу необхідно більше €10 млрд

Президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

Про це він сказав під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, інформує сайт глави держави.

"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – сказав Зеленський.

За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський також провів зустріч із віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером і розповів про форум у Маріуполі.

Президент наголосив, що для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

"Нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив він.

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