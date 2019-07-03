Зеленський: Для відновлення Донбасу необхідно більше €10 млрд

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Середа, 3 липня 2019, 09:32

Президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

Про це він сказав під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, інформує сайт глави держави.

 "Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – сказав Зеленський.

За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський також провів зустріч  із віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером і розповів про форум у Маріуполі.

Президент наголосив, що для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

"Нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив він.

Нагадаємо:

  • 18 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле заявив наступне: "Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти".
  • На зустрічі з олігархами Зеленський закликав долучитися до цього проекту представників бізнесу і стати благодійниками чи інвесторами. Зокрема  щодо олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують із Зеленським президент сказав: "Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає".
  • Коломойський же заявив, що дізнався про плани  Зеленського з виступу і здивувався. "Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок", – віджартувався олігарх.

Українська правда

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Теми: Зеленський Донбас інвестиції


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