Рада ухвалила закон, який передбачає процедуру імпічменту
Народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
За це віддали свої голоси 279 парламентарів із необхідних 226.
Депутати приступили до розгляду законопроекту у другому читанні 4 червня і менш, ніж за три дні вони розглянули понад 700 правок.
"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно", - сказав спікер Ради Андрій Парубій після успішного голосування.
У документі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.
Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.
Зазначається, що комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.
Нагадаємо:
- 3 червня під час погоджувальної ради представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав парламент негайно розглянути законопроекти, подані Володимиром Зеленським.
- Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі законодавчі ініціативи глави держави дивують, але пообіцяв їх розглянути у сесійній залі.
- Проте 4 чеврня депутати в не внесли у порядок денний сесії Ради президентські законопроекти і приступили до розгляду проекту закону №1098.
- 29 травня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.
- 31 травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.
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