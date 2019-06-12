Закон про ТСК й імпічмент президента передали на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента і передав його на підпис Володимиру Зеленському.

Про це голова парламенту написав 12 червня у Twitter.

"Підписав закон 1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту", - повідомив Парубій.

Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 червня 2019 р.

У підписаному Парубієм законі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Термін діяльності комісії не повинен перевищувати трьох місяців.

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