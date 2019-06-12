Закон про ТСК й імпічмент президента передали на підпис Зеленському
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента і передав його на підпис Володимиру Зеленському.
Про це голова парламенту написав 12 червня у Twitter.
"Підписав закон 1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту", - повідомив Парубій.
Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 червня 2019 р.
У підписаному Парубієм законі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.
Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.
Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.
Термін діяльності комісії не повинен перевищувати трьох місяців.
Нагадаємо:
- 6 червня народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
- Зеленський також подавав у ВР президентський законопроект про імпічмент глави держави, але Рада не внесла його у порядок денний сесії.
- У Зеленського критикували проект закону, який у результаті прийняла Рада.
- Представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що закон про імпічмент мали прийняти як окрему ініціативу, а у законі про ТСК процес імпічменту президента не прописаний.