Закон про ТСК й імпічмент президента передали на підпис Зеленському

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Середа, 12 червня 2019, 17:41

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента і передав його на підпис Володимиру Зеленському.

Про це голова парламенту написав 12 червня у Twitter.

"Підписав закон 1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту", - повідомив Парубій.

У підписаному Парубієм законі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради  - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Термін діяльності комісії не повинен перевищувати трьох місяців.

Нагадаємо:

  • 6 червня народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
  • Зеленський також подавав у ВР президентський законопроект про імпічмент глави держави, але Рада не внесла його у порядок денний сесії.
  • У Зеленського критикували проект закону, який у результаті прийняла Рада.
  • Представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що закон про імпічмент мали прийняти як окрему ініціативу, а у законі про ТСК процес імпічменту президента не прописаний.

Українська правда

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Теми: імпічмент Зеленський Парубій


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