Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського

Суд змінив запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці отримав травми і згодом помер член партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький.

Про це повідомляє 3 липня прес-служба Національної поліції.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура подала апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. У середу Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.

У поліції нагадують, що згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством) підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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