Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського

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Середа, 3 липня 2019, 14:36

Суд змінив запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці отримав травми і згодом помер член партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький.

Про це повідомляє 3 липня прес-служба Національної поліції.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

 

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура подала апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. У середу Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.

У поліції нагадують, що згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством) підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

  • 13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, що трапилося 11 червня.
  • У ДБР повідомили про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України). 
  • 23 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким постраждав Комарніцький. 
  • У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови НП Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.
  • Після 12-денного перебування у комі Комарніцький помер.
  • Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті Комарніцького та звільнив його заступника.

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Теми: Гриценко поліція Вінниця


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