Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського
Суд змінив запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці отримав травми і згодом помер член партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький.
Про це повідомляє 3 липня прес-служба Національної поліції.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокуратура подала апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. У середу Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.
У поліції нагадують, що згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством) підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо:
- 13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, що трапилося 11 червня.
- У ДБР повідомили про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).
- 23 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким постраждав Комарніцький.
- У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови НП Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.
- Після 12-денного перебування у комі Комарніцький помер.
- Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті Комарніцького та звільнив його заступника.