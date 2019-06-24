Смерть соратника Гриценка: у Вінницькій поліції нова відставка, начальника відсторонено

Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті члена команди "Громадянської позиції" Олександра Комарніцького.

Про це він повідомив 24 червня на брифінгу у Вінниці після виїзної наради з особовим складом поліції Вінниччини.

"Я як голова поліції реагую жорстко", – запевнив Князєв.

Він зазначив, що задовольнив рапорт самого Педоса. Його обов’язки буде виконувати полковник Руслан Мороз.

Водночас своєї посади позбувся заступник начальника обласної поліції Вінничини Сергій Сокирян. Крім цього його звільнено з лав поліції.

Замість нього призначений полковник Ігор Мандрикович.

Князєв наголосив, що поліція максимально сприяє розслідуванню.

Очільник поліції висловив співчуття рідним та близьким потерпілого, який помер у лікарні.

Він нагадав, що співробітнику поліції, який підозрюється у застосуванні фізичної сили до потерпілого, повідомлено про підозру.

"Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вчора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вже сьогодні слідчі ДБР подали апеляцію на це рішення суду. Слідство клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Також він буде звільнений з лав поліції", – цитує Князєва прес-служба Нацполіції.

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