Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію ґвалтівників дітей

Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Повідомляється, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.

У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.

"Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.

Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу".

"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.

Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".

Раніше на створенні єдиного реєстру педофілів наполягав Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

Крім того, правоохоронці повідомляли, що з початку цього року в Україні вбито понад 50 дітей, і просили нардепів підтримати проект №6607.

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