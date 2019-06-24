За півроку вбито понад 50 дітей: поліція просить Раду про допомогу

З початку 2019 року в Україні вбито понад 50 дітей, тож поліція просить Верховну Раду посилити захист дітей від насильства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Ми хочемо достукатись до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути цей законопроект №6607. Повинен бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей – це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", - цитуються в повідомленні слова голови Нацполіції Сергія Князєва.

"На жаль, в цьому році понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак Національна поліції була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради",- додав Князєв.

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