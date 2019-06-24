За півроку вбито понад 50 дітей: поліція просить Раду про допомогу

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Понеділок, 24 червня 2019, 16:15

З початку 2019 року в Україні вбито понад 50 дітей, тож поліція просить Верховну Раду посилити захист дітей від насильства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Ми хочемо достукатись до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути цей законопроект №6607. Повинен бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, такий  реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей – це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", - цитуються в повідомленні слова голови Нацполіції Сергія Князєва.

"На жаль, в цьому році понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак Національна поліції була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради",- додав Князєв.

Нагадаємо:

  • 23 червня в Києві в озері Вирлиця знайшли убитим 9-річного хлопчика. У поліції повідомили, що на тілі дитини були "численні колото-різані рани". Одразу ж затримали 30-річного вбивцю, що є братом співмешканця мами загиблого.
  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств на Одещині поліцейські виявили тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі.
  • Затриманий сусід дівчинки зізнався, що затягнув її до себе у двір, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір - задушив і завдав кілька різаних ран, після цього викинув тіло, прив'язавши груз до ніг, і знищив сліди злочину.
  • 3 червня у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний Кирило Тлявов, який 31 травня на власному подвір’ї отримав кульове поранення у голову. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

Українська правда

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Теми: поліція Верховна Рада діти законодавство


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