Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відпустив додому обвинуваченого в держзраді "протокольника" Гройсмана

Середа, 3 липня 2019, 19:45
Суд відпустив додому обвинуваченого в держзраді протокольника Гройсмана

Голосіївський районний суд змінив запобіжний захід обвинуваченому в державній зраді ексзаступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову – оскаржити рішення суду неможливо.

Про це 3 липня повідомляє Генеральна прокуратура.

"Незважаючи на обґрунтовані заперечення прокурорів, задоволено клопотання сторони захисту та змінено запобіжний захід обвинуваченому з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю", – ідеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що суд не задовольнив клопотання прокурора продовжити Єжову строк тримання під вартою.

"(Прокурору – ред.) відмовлено, незважаючи на обґрунтоване обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України", – пояснили в пресслужбі.

Крім того, в ГПУ відзначили, що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Ситуацію, що склалася, в прокуратурі пояснюють рішенням Конституційного Суду визнати неконституційним положення частини п’ятої статті 176 КПК.

Нагадаємо:

  • 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.
  • Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.
  • У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
  • 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про затримання Єжова. СБУ кілька місяців "вела" його за згодою Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.
  • За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єра.
  • Єжов обвинувачується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада").

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураЄжов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: