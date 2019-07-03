Суд відпустив додому обвинуваченого в держзраді "протокольника" Гройсмана

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Середа, 3 липня 2019, 19:45

Голосіївський районний суд змінив запобіжний захід обвинуваченому в державній зраді ексзаступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову – оскаржити рішення суду неможливо.

Про це 3 липня повідомляє Генеральна прокуратура.

"Незважаючи на обґрунтовані заперечення прокурорів, задоволено клопотання сторони захисту та змінено запобіжний захід обвинуваченому з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю", – ідеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що суд не задовольнив клопотання прокурора продовжити Єжову строк тримання під вартою.

"(Прокурору – ред.) відмовлено, незважаючи на обґрунтоване обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України", – пояснили в пресслужбі.

Крім того, в ГПУ відзначили, що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Ситуацію, що склалася, в прокуратурі пояснюють рішенням Конституційного Суду визнати неконституційним положення частини п’ятої статті 176 КПК.

Нагадаємо:

  • 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.
  • Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.
  • У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
  • 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про затримання Єжова. СБУ кілька місяців "вела" його за згодою Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.
  • За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єра.
  • Єжов обвинувачується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада").

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Єжов


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