Суд відпустив додому обвинуваченого в держзраді "протокольника" Гройсмана

Голосіївський районний суд змінив запобіжний захід обвинуваченому в державній зраді ексзаступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову – оскаржити рішення суду неможливо.

Про це 3 липня повідомляє Генеральна прокуратура.

"Незважаючи на обґрунтовані заперечення прокурорів, задоволено клопотання сторони захисту та змінено запобіжний захід обвинуваченому з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю", – ідеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що суд не задовольнив клопотання прокурора продовжити Єжову строк тримання під вартою.

"(Прокурору – ред.) відмовлено, незважаючи на обґрунтоване обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України", – пояснили в пресслужбі.

Крім того, в ГПУ відзначили, що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Ситуацію, що склалася, в прокуратурі пояснюють рішенням Конституційного Суду визнати неконституційним положення частини п’ятої статті 176 КПК.

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