Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко
Вівторок, 25 червня 2019, 18:40
Конституційний суд за скаргою Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в КС.
Рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів.
Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі й злочинах проти держави не може бути м'якішого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.
Свою скаргу до КС Савченко направила у травні 2018 року.
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Нагадаємо:
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.
- Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою.
- Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
Євген Кізілов, УП