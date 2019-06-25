Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

83020 переглядів
Вівторок, 25 червня 2019, 18:40

Конституційний суд за скаргою Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в КС.

Рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів.

Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі й злочинах проти держави не може бути м'якішого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.

Свою скаргу до КС Савченко направила у травні 2018 року.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

"Рада – сатанинський вертеп. Депутати – родина виродків". Найяскравіші цитати Савченко

Нагадаємо:

Євген Кізілов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Савченко Надія суд Конституція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Савченко провела з’їзд під Радою і йде на вибори 5 червня 2019, 14:44
Савченко і Купрій намагалися зірвати засідання погоджувальної ради 13 травня 2019, 11:19
Рубан виїхав з України 26 квітня 2019, 12:06
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи