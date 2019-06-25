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Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

Вівторок, 25 червня 2019, 18:40
Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

Конституційний суд за скаргою Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в КС.

Рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів.

Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі й злочинах проти держави не може бути м'якішого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.

Свою скаргу до КС Савченко направила у травні 2018 року.

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Нагадаємо:

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіясудКонституція
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