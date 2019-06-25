Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

Конституційний суд за скаргою Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в КС.

Рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів.

Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі й злочинах проти держави не може бути м'якішого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.

Свою скаргу до КС Савченко направила у травні 2018 року.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

"Рада – сатанинський вертеп. Депутати – родина виродків". Найяскравіші цитати Савченко

Нагадаємо: