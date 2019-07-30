У Москві заарештували за день не менше 40 осіб, затриманих на акції 27 липня
Московські суди заарештували 29 липня не менше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
Проект відзначає, що дані попередні, оскільки суди, за даними на 22:30 мск, ще тривають.
79 осіб були засуджені до штрафів на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів. Одна справа була припинена.
Серед заарештованих - кандидати в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Костянтин Янкаускас, Олександр Соловйов, політик Володимир Мілов.
Нагадуємо:
- В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
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