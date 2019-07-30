У Москві заарештували за день не менше 40 осіб, затриманих на акції 27 липня

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Вівторок, 30 липня 2019, 01:02

Московські суди заарештували 29 липня не менше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Проект відзначає, що дані попередні, оскільки суди, за даними на 22:30 мск, ще тривають.

79 осіб були засуджені до штрафів на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів. Одна справа була припинена.

Серед заарештованих - кандидати в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Костянтин Янкаускас, Олександр Соловйов, політик Володимир Мілов.

Нагадуємо:

  • В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.

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Теми: Росія акції суд


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