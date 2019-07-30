В Москве арестовали за день не менее 40 человек, задержанных на акции 27 июля

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Вторник, 30 июля 2019, 01:02

Московские суды арестовали 29 июля не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Проект отмечает, что данные предварительные, так как суды, по данным на 22:30 мск, еще продолжаются.

79 человек были приговорены к штрафам на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Одно дело было прекращено.

Среди арестованных — кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.

Акция 27 июня с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму была не согласована с городскими властями. В течение дня были задержаны более 1300 человек; сотрудники МВД и Росгвардии иногда действовали с применением силы.

Напомним:

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Темы: Росcия акции суд


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