В Москве арестовали за день не менее 40 человек, задержанных на акции 27 июля
Вторник, 30 июля 2019, 01:02
Московские суды арестовали 29 июля не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля.
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Проект отмечает, что данные предварительные, так как суды, по данным на 22:30 мск, еще продолжаются.
79 человек были приговорены к штрафам на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Одно дело было прекращено.
Среди арестованных — кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.
Акция 27 июня с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму была не согласована с городскими властями. В течение дня были задержаны более 1300 человек; сотрудники МВД и Росгвардии иногда действовали с применением силы.
Напомним:
- В Москве 27 июля проходил массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.