В Москве арестовали за день не менее 40 человек, задержанных на акции 27 июля

Московские суды арестовали 29 июля не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Проект отмечает, что данные предварительные, так как суды, по данным на 22:30 мск, еще продолжаются.

79 человек были приговорены к штрафам на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Одно дело было прекращено.

Среди арестованных — кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.

Акция 27 июня с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму была не согласована с городскими властями. В течение дня были задержаны более 1300 человек; сотрудники МВД и Росгвардии иногда действовали с применением силы.

Напомним: