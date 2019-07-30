У Зеленського розробили варіант російськомовного каналу для "боротьби за уми"

В Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал.

Про це розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами, в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.