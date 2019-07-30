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У Зеленского разработали вариант русскоязычнного канала для "борьбы за умы"

Вторник, 30 июля 2019, 06:03

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.

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Темы: телевидениеязыкоккупацияинформационная война
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