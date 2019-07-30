Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений

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Вівторок, 30 липня 2019, 07:33

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;
- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; 
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета. 

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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Теми: ООС бойові дії


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