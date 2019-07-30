Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;
- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.
В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.
Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.