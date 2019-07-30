Война на востоке: Оккупанты трижды нарушили тишину, один боец ООС ранен
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета;
- в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток, 30 июля, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.
Военные подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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