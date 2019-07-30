Война на востоке: Оккупанты трижды нарушили тишину, один боец ​​ООС ранен

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Вторник, 30 июля 2019, 07:33

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета;
- в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 30 июля, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.

Военные подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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Темы: ООС боевые действия


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