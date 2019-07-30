Черниш: ФСБ ввела додаткові перевірки для паспортизації мешканців ОРДЛО
Федеральна служба безпеки Росії ввела додаткові перевірки перед видачею російських паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Луганської і Донецької області.
Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в ефірі телеканалу "Прямий".
"Деякі працівники Федеральної служби безпеки пишуть доповідні записки всередині системи ФСБ про те, що вони вбачають у видачі російських паспортів членам незаконних збройних формувань з окупованих територій небезпеку вже тепер для російського суспільства. Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що ми вам повидаємо паспорти, а тепер обмежили", - сказав Черниш.
Він також заявив, що перші люди, які отримували паспорти – це так звані функціонери окупаційних адміністрацій і їх треба прив’язувати до окупаційних адміністрацій російськими паспортами.
"А люди звичайні десять разів зараз думають, чи варто, чи не варто… є вже люди, які говорять: мені такий паспорт не потрібен, бо він мені нічого не дає, і я хочу їздити на Україну, і я думаю, що може бути проблема…", - додав Черниш.
Нагадаємо:
- 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- 1 травня президент РФ Володимир Путін підписав указпро спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.
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