Черниш: ФСБ ввела додаткові перевірки для паспортизації мешканців ОРДЛО

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Вівторок, 30 липня 2019, 12:33

Федеральна служба безпеки Росії ввела додаткові перевірки перед видачею російських паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Луганської і Донецької області.

Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в ефірі телеканалу "Прямий".

"Деякі працівники Федеральної служби безпеки пишуть доповідні записки всередині системи ФСБ про те, що вони вбачають у видачі російських паспортів членам незаконних збройних формувань з окупованих територій небезпеку вже тепер для російського суспільства. Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що ми вам повидаємо паспорти, а тепер обмежили", - сказав Черниш.

Він також заявив, що перші люди, які отримували паспорти – це так звані функціонери окупаційних адміністрацій і їх треба прив’язувати до окупаційних адміністрацій російськими паспортами.

"А люди звичайні десять разів зараз думають, чи варто, чи не варто… є вже люди, які говорять: мені такий паспорт не потрібен, бо він мені нічого не дає, і я хочу їздити на Україну, і я думаю, що може бути проблема…", - додав Черниш.

Нагадаємо:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.
  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 1 травня президент РФ Володимир Путін підписав указпро спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.

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Теми: Росія громадянство


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