Черниш: ФСБ ввела додаткові перевірки для паспортизації мешканців ОРДЛО

Федеральна служба безпеки Росії ввела додаткові перевірки перед видачею російських паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Луганської і Донецької області.

Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в ефірі телеканалу "Прямий".

"Деякі працівники Федеральної служби безпеки пишуть доповідні записки всередині системи ФСБ про те, що вони вбачають у видачі російських паспортів членам незаконних збройних формувань з окупованих територій небезпеку вже тепер для російського суспільства. Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що ми вам повидаємо паспорти, а тепер обмежили", - сказав Черниш.

Він також заявив, що перші люди, які отримували паспорти – це так звані функціонери окупаційних адміністрацій і їх треба прив’язувати до окупаційних адміністрацій російськими паспортами.

"А люди звичайні десять разів зараз думають, чи варто, чи не варто… є вже люди, які говорять: мені такий паспорт не потрібен, бо він мені нічого не дає, і я хочу їздити на Україну, і я думаю, що може бути проблема…", - додав Черниш.

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