Черныш: ФСБ ввела дополнительные проверки для паспортизации жителей ОРДЛО

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Вторник, 30 июля 2019, 12:33

Федеральная служба безопасности России ввела дополнительные проверки перед выдачей российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой области.

Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала "Прямой".

"Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили", - сказал Черныш.

Он также заявил, что первые люди, которые получали паспорта – это так называемые функционеры оккупационных администраций и их надо привязывать к оккупационным администрациям российскими паспортами.

"Люди обычные десять раз сейчас думают, стоит, не стоит... есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить на Украину, и я думаю, что может быть проблема...", - добавил Черныш.

Напомним:

  • 17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о упрощенный порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

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Темы: Росcия гражданство


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