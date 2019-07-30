Черныш: ФСБ ввела дополнительные проверки для паспортизации жителей ОРДЛО
Федеральная служба безопасности России ввела дополнительные проверки перед выдачей российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой области.
Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала "Прямой".
"Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили", - сказал Черныш.
Он также заявил, что первые люди, которые получали паспорта – это так называемые функционеры оккупационных администраций и их надо привязывать к оккупационным администрациям российскими паспортами.
"Люди обычные десять раз сейчас думают, стоит, не стоит... есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить на Украину, и я думаю, что может быть проблема...", - добавил Черныш.
Напомним:
- 17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о упрощенный порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
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