Черныш: ФСБ ввела дополнительные проверки для паспортизации жителей ОРДЛО

Федеральная служба безопасности России ввела дополнительные проверки перед выдачей российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой области.

Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала "Прямой".

"Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили", - сказал Черныш.

Он также заявил, что первые люди, которые получали паспорта – это так называемые функционеры оккупационных администраций и их надо привязывать к оккупационным администрациям российскими паспортами.

"Люди обычные десять раз сейчас думают, стоит, не стоит... есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить на Украину, и я думаю, что может быть проблема...", - добавил Черныш.

Напомним: