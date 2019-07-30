Верховний суд відклав справу Крисіна до вересня

Верховний суд переніс на 10 вересня засідання щодо організатора "тітушок" Юрія Крисіна, засудженого за напад на журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

Про це повідомляє видання "Тиждень".

Зазначається, що перед початком судового засідання один із захисників Крисіна Всеволод Казмірук попросив суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи.

"Дружина пана Крисіна на не так давно підписала зі мною угоду, тому я не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Прошу дати мені час аби забезпечити Юрію Крисіну право на захист", - сказав він.

На уточнююче запитання суду, скільки саме часу потрібно, Казмірук сказав, що не більше місяця.

Повідомляється, що працівники прокуратури підтримали таке рішення, при цьому вони не виключили, що у подальшому у Крисіна можуть з’явитися нові адвокати, яким також треба буде час для ознайомлення з матеріалами справи.

"Хочу нагадати, що це вже п’ятий захисник Юрія Крисіна. Наразі ми можемо говорити про спробу зриву судових засідань, оскільки під час першого один з адвокатів засудженого хворів, інший не надав жодних пояснювальних документів", - цитує видання прокурора Юлію Малашич.

"Під час другого засідання один з адвокатів продовжував хворіти, а другий був зайнятий у кримінальному провадженні. Сьогодні ми бачимо нового захисника, дуже сподіваюся, що отриманий час він максимально використає для ознайомлення з усіма матеріалами справи", - сказала вона журналістам.

Зазначається, що вислухавши сторони, суд ухвалив перенести розгляд касаційної справи з 30 липня на 10.00 10 вересня.

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