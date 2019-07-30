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Верховный суд отложил дело Крысина до сентября

Вторник, 30 июля 2019, 13:18

Верховный суд перенес на 10 сентября заседание по организатору "титушек" Юрию Крысину, осужденного за нападение на журналиста Вячеслава Веремея во время протестов на Майдане.

Об этом сообщает издание "Тиждень".

Отмечается, что перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.

"Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Юрию Крысину защиту", - сказал он.

На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца.

Сообщается, что работники прокуратуры поддержали такое решение, при этом они не исключили, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которым также нужно будет время для ознакомления с материалами дела.

"Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку во время первого заседания один из адвокатов осужденного болел, другой не предоставил никаких объяснительных документов", - цитирует издание прокурора Юлию Малашич.

"Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела", - сказала она журналистам.

Отмечается, что выслушав стороны, суд принял решение перенести рассмотрение кассационной дела с 30 июля на 10.00 10 сентября.

Напомним:

  • 13 июня 2018 года суд дал пять лет реального срока соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремея Юрию Крысину.
  • Крысина признали организатором молодых людей, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.
  • 8 октября 2018 года осужденный Крысин отправился в колонию в Донецкой области.
  • Однако в ноябре Соломенский суд Киева решил вернуть его в киевское СИЗО.
  • Перед этим 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно.

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Темы: МайданВерховный судубийство
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