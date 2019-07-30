Кілька "слуг народу" на чолі з Дубінським вже створюють депутатську групу

37327 переглядів
Вівторок, 30 липня 2019, 13:57

Кандидат в нардепи від "Слуги народу", ведучий програми "Гроші" на каналі "1+1" Олександр Дубінський заявив, що в майбутньому парламенті він і ще кілька нардепів створять депутатську групу.

Про це він написав у своєму Інстаграмі у понеділок.

"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас вже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото з Трускавця, на якому також присутні "слуги": блогер Олександр Куницький, який виграв округ у Олександра Грановського і журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.

View this post on Instagram

Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием «Справедливість». Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь. @zp_offline @zeolga96 #дубинизмы #dubinskypro #дубинскийпро

A post shared by Олександр Дубінський (@dubinskypro) on Jul 29, 2019 at 4:44am PDT

В коментарі "Українській правді" Василевська-Смаглюк заявила, що "бере участь лише у створенні неформального депутатського об`єднання мажоритарників Київської області".

"В інші групи я не вступаю", - сказала вона.

Ще одним учасником групи може бути кандидат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський поширював на своїй сторінці у Facebook.  

Читайте також: Коломойський: Ми дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?"

Зазначимо, що регламент Верховної ради не передбачає створення депутатських груп в межах однієї фракції. Такі групи можуть створювати позафракційні нардепи.

"Позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів", - сказано у регламенті.

Також він передбачає, що зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.

Нагадаємо:

  • У Верховну Раду від "Слуги народу" пройшли одразу кілька працівників каналу "1+1". Зокрема Ольга Василевська-Смаглюк, Сергій Швець, Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко (гендиректор).   
  • Весною міністр охорони здоров'я Уляна Супрун подавала позов до Дубінського про захист честі, гідності й репутації.
  • Співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Слуги народу" у Трускавці ділять комітети в новій Раді 30 липня 2019, 15:45
Мажоритарниця "Слуги народу" про вибори: Технологія була простою 30 липня 2019, 15:34
"Настрій хороший, мотивація велика": як "слуг народу" вчать бути нардепами 30 липня 2019, 12:31
Усі новини
Головні новини
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну 
Обвинувачення Павловського у справі Гандзюк передали до суду
Суддів Окружного адмінсуду викликали в ГПУ для допиту і вручення підозр
Кличко звернувся до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента?
Усі новини
Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

Медицина

Чи можна людям, які живуть з ВІЛ, робити щеплення

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам