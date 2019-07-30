Кілька "слуг народу" на чолі з Дубінським вже створюють депутатську групу
Кандидат в нардепи від "Слуги народу", ведучий програми "Гроші" на каналі "1+1" Олександр Дубінський заявив, що в майбутньому парламенті він і ще кілька нардепів створять депутатську групу.
Про це він написав у своєму Інстаграмі у понеділок.
"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас вже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото з Трускавця, на якому також присутні "слуги": блогер Олександр Куницький, який виграв округ у Олександра Грановського і журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.
В коментарі "Українській правді" Василевська-Смаглюк заявила, що "бере участь лише у створенні неформального депутатського об`єднання мажоритарників Київської області".
"В інші групи я не вступаю", - сказала вона.
Ще одним учасником групи може бути кандидат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський поширював на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначимо, що регламент Верховної ради не передбачає створення депутатських груп в межах однієї фракції. Такі групи можуть створювати позафракційні нардепи.
"Позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів", - сказано у регламенті.
Також він передбачає, що зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.
Нагадаємо:
- У Верховну Раду від "Слуги народу" пройшли одразу кілька працівників каналу "1+1". Зокрема Ольга Василевська-Смаглюк, Сергій Швець, Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко (гендиректор).
- Весною міністр охорони здоров'я Уляна Супрун подавала позов до Дубінського про захист честі, гідності й репутації.
- Співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський.