Кілька "слуг народу" на чолі з Дубінським вже створюють депутатську групу

Кандидат в нардепи від "Слуги народу", ведучий програми "Гроші" на каналі "1+1" Олександр Дубінський заявив, що в майбутньому парламенті він і ще кілька нардепів створять депутатську групу.

Про це він написав у своєму Інстаграмі у понеділок.

"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас вже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото з Трускавця, на якому також присутні "слуги": блогер Олександр Куницький, який виграв округ у Олександра Грановського і журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.

В коментарі "Українській правді" Василевська-Смаглюк заявила, що "бере участь лише у створенні неформального депутатського об`єднання мажоритарників Київської області".

"В інші групи я не вступаю", - сказала вона.

Ще одним учасником групи може бути кандидат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський поширював на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, що регламент Верховної ради не передбачає створення депутатських груп в межах однієї фракції. Такі групи можуть створювати позафракційні нардепи.

"Позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів", - сказано у регламенті.

Також він передбачає, що зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.

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