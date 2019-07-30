Несколько "слуг народа" во главе с Дубинским уже создают депутатскую группу

Кандидат в нардепы от "Слуги народа", ведущий программы "Гроши" на канале "1+1" Александр Дубинский заявил, что в будущем парламенте он и еще несколько нардепов создадут депутатскую группу.

Об этом он написал в своем Инстаграме в понедельник.

" Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь", - подписал он фото из Трускавца, на котором также присутствуют "слуги": блогер Александр Куницкий, который выиграл округ в Александра Грановского и журналистка "1+1 "Ольга Василевская-Смаглюк.

В комментарии "Украинской правде" Василевская-Смаглюк заявила, что "участвует только в создании неформального депутатского объединения мажоритарщиков Киевской области".

"В другие группы я не вступаю", - сказала она.

Еще одним участником группы может быть кандидат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который победил на 25 округе в Днепропетровской области. Анонсы их совместных встреч Дубинский распространял на своей странице в Facebook.

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Отметим, что регламент Верховной Рады не предусматривает создания депутатских групп в пределах одной фракции. Такие группы могут создавать внефракционные нардепы.

"Внефракционные народные депутаты могут входить в состав депутатских фракций или объединяться в депутатскую группу народных депутатов", - сказано в регламенте.

Также он предполагает, что зарегистрированная депутатская группа имеет права депутатской фракции.

Напомним: