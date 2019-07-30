Синоптики дали прогноз на серпень: аномальне тепло

Джерело: сайт Укргідрометцентру

У серпні очікується тепла і сонячна погода, середня температура на 1,5-2° вище середніх багаторічних значень.

Деталі: Середня місячна температура (у серпні – ред.) передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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