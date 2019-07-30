Синоптики дали прогноз на серпень: аномальне тепло
Вівторок, 30 липня 2019, 14:14
Джерело: сайт Укргідрометцентру
У серпні очікується тепла і сонячна погода, середня температура на 1,5-2° вище середніх багаторічних значень.
Деталі: Середня місячна температура (у серпні – ред.) передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2° вище середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Нагадаємо:
- За прогнозом синоптиків, до кінця липня спека і грози підуть з України, а серпень почнеться з прохолоди.
Українська правда