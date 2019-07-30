Синоптики дали прогноз на август: аномальное тепло

Источник: сайт Укргидрометцентра

В августе ожидается теплая и солнечная погода, средняя температура на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Детали: Средняя месячная температура (в августе – ред.) ожидается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним: