Синоптики дали прогноз на август: аномальное тепло

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Вторник, 30 июля 2019, 14:14

Источник: сайт Укргидрометцентра

В августе ожидается теплая и солнечная погода, средняя температура на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Детали: Средняя месячная температура (в августе – ред.) ожидается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним:

  • По прогнозу синоптиков, до конца июля жара и грозы уйдут из Украины, а август начнется с прохлады.

Украинская правда

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Темы: погода


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