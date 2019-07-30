Синоптики дали прогноз на август: аномальное тепло
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Вторник, 30 июля 2019, 14:14
Источник: сайт Укргидрометцентра
В августе ожидается теплая и солнечная погода, средняя температура на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
Детали: Средняя месячная температура (в августе – ред.) ожидается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним:
- По прогнозу синоптиков, до конца июля жара и грозы уйдут из Украины, а август начнется с прохлады.
Украинская правда
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