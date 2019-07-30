Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мажоритарниця "Слуги народу" про вибори: Технологія була простою

Вівторок, 30 липня 2019, 15:34

Джерело: коментар Марії Мезенцевої кореспонденту "112 Україна" у Трускавці.

29-річна мажоритарниця від "Слуги народу" Марія Мезенцева назвала парламентські перегони важкими, а технологію кандидатів від "Слуги народу" – простою.  

Пряма мова: "Перегони були дуже важкі. Наша кампанія тривала трошки більше 21 дня через те, що реєстрація була досить пізня, тому що ми йшли пакетом партійним.

Нас було зареєстровано 13 кандидатів на окрузі… Свого головного конкурента я перемогла з відривом десь у 20+ відсотків. Цього я теж не очікувала.

Технологія була простою. В мене були обмежені фінанси, я робила краудфандінг: люди абсолютно  невідомі долучалися коштами, тому що, напевно, вірили в мою перемогу, в нашу спільну перемогу. Я казала всім, що балотувалася я не одна, а ми разом. Ми зробили це, звісно, разом".

 
Фото з політичної сторінки Марії Мезенцевої у Facebook

Деталі: Мезенцева також зазначила, що були прояви сексизму й ейджизму під час кампанії, хоча вона в політиці уже 8 років і має досягнення, якими можна пишатися.

"Мінус 6 кілограмів у своїй вазі, трішки нервували ми, але дуже раді за результат" – підсумувала вона.

Зазначимо: на виборах 21 липня кандидатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева набрала у 168-му окрузі 41,51% голосів виборців. Самовисуванець Валерій Писаренко на цьому окрузі отримав 24,38%, самовисуванець Володимир Семиноженко – 13,87%, кандидат від "Європейської солідарності" Галина Куц – 9,27%.

Мезенцева з 2015 року працювала у Харківській міській раді.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна РадаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляи по відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: