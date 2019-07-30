Мажоритарниця "Слуги народу" про вибори: Технологія була простою

Джерело: коментар Марії Мезенцевої кореспонденту "112 Україна" у Трускавці.

29-річна мажоритарниця від "Слуги народу" Марія Мезенцева назвала парламентські перегони важкими, а технологію кандидатів від "Слуги народу" – простою.

Пряма мова: "Перегони були дуже важкі. Наша кампанія тривала трошки більше 21 дня через те, що реєстрація була досить пізня, тому що ми йшли пакетом партійним.

Нас було зареєстровано 13 кандидатів на окрузі… Свого головного конкурента я перемогла з відривом десь у 20+ відсотків. Цього я теж не очікувала.

Технологія була простою. В мене були обмежені фінанси, я робила краудфандінг: люди абсолютно невідомі долучалися коштами, тому що, напевно, вірили в мою перемогу, в нашу спільну перемогу. Я казала всім, що балотувалася я не одна, а ми разом. Ми зробили це, звісно, разом".

Фото з політичної сторінки Марії Мезенцевої у Facebook

Деталі: Мезенцева також зазначила, що були прояви сексизму й ейджизму під час кампанії, хоча вона в політиці уже 8 років і має досягнення, якими можна пишатися.

"Мінус 6 кілограмів у своїй вазі, трішки нервували ми, але дуже раді за результат" – підсумувала вона.

Зазначимо: на виборах 21 липня кандидатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева набрала у 168-му окрузі 41,51% голосів виборців. Самовисуванець Валерій Писаренко на цьому окрузі отримав 24,38%, самовисуванець Володимир Семиноженко – 13,87%, кандидат від "Європейської солідарності" Галина Куц – 9,27%.

Мезенцева з 2015 року працювала у Харківській міській раді.