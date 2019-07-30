"Слуги народу" у Трускавці ділять комітети в новій Раді
Джерело: коментар Марії Мезенцевої кореспонденту "112 Україна" у Трускавці.
Майбутня депутатка-мажоритарниця від "Слуги народу" Марія Мезенцева розповіла, що на інтенсиві представники президентської партії знайомляться і обирають комітети.
Пряма мова: "Всі ми тут зібралися і на навчання, і одразу на нетворкінг. Ми хочемо познайомитися один з одним, розібратися хто в який комітет піде, в кого який профіль
Мій профіль є і міжнародним, і міським, тому що я навчалася як в Україні, так і за кордоном – і міському управлінню, і закордонним справам.
Я ще обираю між двома комітетами – комітет закордонних справ, або комітет євроінтеграції, тому що моя попередня діяльність була дуже близько пов’язана з безвізом, з Угодою про асоціацію (з ЄС), з різними інформаційними кампаніями на подолання чорного піару проти України у світі".
Деталі: Мезенцева каже, що їй допомагає отримала "прекрасний досвід місцевого управління" у Харківській міськраді, адже стала харківською депутаткою у 2015 році і працювала там 3 роки й 7 місяців.
"Зараз я чітко розумію як мажоритарник від Шевченківського округу №168, що саме треба робити в районі. Протягом (виборчої) кампанії ми разом із виборцями напрацьовували цю карту дій. Ми вже подаємо депутатські звернення в рамках діючого мандату", – заявила вона.
"Наразі я хочу продовжити знайомство з колегами і навчитися чогось нового. Сьогодні нас навчає цілий день Олексій Гончарук – прекрасний реформатор із напрямку економіки", – сказала Мезенцева.
Історія питання:
- За результатами дострокових парламентських виборів, які відбулися 21 липня, президентська партія "Слуга народу" отримує в Верховній Раді 9 скликання 254 мандати.
- З 28 липня обранці від "Слуги народу" за списками й в одномандатних округах зібралися у Трускавці на тижневий інтенсив від Київської школа економіки, який має підготувати майбутніх нардепів до роботи в парламенті.