Мажоритарщица "Слуги народа" о выборах: Технология была простой

Источник: комментарий Марии Мезенцевой корреспонденту "112 Украина" в Трускавце.

29-летняя мажоритарщица от "Слуги народа" Мария Мезенцева назвала парламентскую гонку тяжелой, а технологию кандидатов от "Слуги народа" – простой.

Прямая речь: "Гонка были очень тяжелой. Наша кампания длилась чуть больше 21 дня из-за того, что регистрация была довольно поздняя, ​​потому что мы шли пакетом партийным.

Нас было зарегистрировано 13 кандидатов в округе... Своего главного конкурента я победила с отрывом где-то в 20+ процентов. Этого я тоже не ожидала.

Технология была простой. У меня были ограниченные финансы, я делала краудфандинг: люди совершенно неизвестные приобщались средствами, потому что, наверное, верили в мою победу, в нашу общую победу. Я говорила всем, что баллотировалась я не одна, а мы вместе. Мы сделали это, конечно, вместе".

Фото с политической страницы Марии Мезенцевой в Facebook

Детали: Мезенцева также отметила, что были проявления сексизма и эйджизма во время кампании, хотя она в политике уже 8 лет и имеет достижения, которыми можно гордиться.

"Минус 6 килограммов в своем весе, немного нервничали мы, но очень рады за результат", – подытожила она.

Отметим: на выборах 21 июля кандидат от "Слуги народа" Мария Мезенцева набрала в 168-м округе 41,51% голосов избирателей. Самовыдвиженец Валерий Писаренко на этом округе получил 24,38%, самовыдвиженец Владимир Семиноженко – 13,87%, кандидат от "Европейской солидарности" Галина Куц – 9,27%.

Мезенцева с 2015 года работала в Харьковском городском совете.