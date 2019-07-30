Україна виборола право провести чемпіонат світу з міні-футболу

Україна отримала право проведення чемпіонату світу з міні-футболу в 2021 році.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомляє Федерація міні-футболу України.

Вказується, що конкурентом Києва в отриманні права на проведення чемпіонату світу виступав Дакар (Сенегал).

Збірна України в жовтні візьме участь в чемпіонаті світу в Перті (Австралія).

У серпні минулого року Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу, переможцем якого стала збірна Чехії.

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