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Украина завоевала право провести чемпионат мира по мини-футболу

Вторник, 30 июля 2019, 18:39

Украина получила право проведения чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Федерация мини-футбола Украины.

Указывается, что конкурентом Киева в получении права на проведение чемпионата мира выступал Дакар (Сенегал).

Сборная Украины в октябре примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия).

В августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Чехии.

Напомним:

  • 28 июля Киевское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспортКиев
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