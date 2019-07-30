Украина завоевала право провести чемпионат мира по мини-футболу

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Вторник, 30 июля 2019, 18:39

Украина получила право проведения чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Федерация мини-футбола Украины.

Указывается, что конкурентом Киева в получении права на проведение чемпионата мира выступал Дакар (Сенегал).

Сборная Украины в октябре примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия).

В августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Чехии.

Напомним:

  • 28 июля Киевское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020.

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Темы: футбол спорт Киев


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