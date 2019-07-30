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Гройсман розповів, чому "пішов" від Порошенка

Вівторок, 30 липня 2019, 20:44
Гройсман розповів, чому пішов від Порошенка

Джерело: Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, чому не пішов з екс-президентом Петром Порошенком на вибори.

Реакція Гройсмана на інтерв’ю з екс-президентом: "Прочитав інтерв‘ю Петра Олексійовича для "Української правди". Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.

Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.

Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!"

Що передувало: В інтерв’ю Порошенко назвав "політичним самогубством" участь партії Гройсмана "Українська стратегія" у парламентських виборах 21 липня.

Порошенко: Завершення моєї президентської каденції – це завершується перший етап, коли кожен може обирати подальше життя. Чи було право у Володимира зробити цей вибір? Було. Чи схвалюю я цей вибір? Ні. 

Я вважаю, що з політичної точки зору, це було самогубство. Але чи має він право на цей вибір? Очевидно, так. Життя показало чи правий він був, чи ні. І повірте мені, це абсолютно щиро. 

Незважаючи на те, що багато-багато технологів казали йому, що треба обов'язково критикувати Порошенка, я це сприймав виключно як технологічні рекомендації. 

Покритикував. Йому це не допомогло. Так само, як і всім, хто критикували Порошенка. Вони опинилися за межами парламенту".

Дізнатися більше: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Українська правда

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Теми: ГройсманПорошенко
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