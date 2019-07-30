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Гройсман рассказал, почему "ушел" от Порошенко

Вторник, 30 июля 2019, 20:44
Гройсман рассказал, почему ушел от Порошенко

Источник: Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, почему не пошел с экс-президентом Петром Порошенко на выборы.

Реакция Гройсмана на интервью с экс-президентом: "Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним.

На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями.

Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце концов, и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен – у Украины все еще впереди!"

Что предшествовало: В интервью Порошенко назвал "политическим самоубийством" участие партии Гройсмана "Украинская стратегия" в парламентских выборах 21 июля.

Порошенко: Завершение моей президентской каденции – это завершается первый этап, когда каждый может выбирать дальнейшую жизнь. Было право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет.

Я считаю, что, с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно, да. Жизнь показала, прав ли он был или нет. И поверьте мне, это абсолютно искренне.

Несмотря на то, что много-много технологов говорили ему, что надо обязательно критиковать Порошенко, я это воспринимал исключительно как технологические рекомендации.

Покритиковал. Ему это не помогло. Так же, как и всем, кто критиковали Порошенко. Они оказались за пределами парламента".

Узнать больше: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Украинская правда

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Темы: ГройсманПорошенко
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