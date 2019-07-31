Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Войцех Коларска, передает Укринформ.

По его словам 1 сентября Трамп примет участие в официальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Также чиновник отметил, что "Продолжается работа над деталями этого визита".

Напомним: