Трамп приедет сегодня в Польшу

54 просмотра
Среда, 31 июля 2019, 02:58

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Войцех Коларска, передает Укринформ.

По его словам 1 сентября Трамп примет участие в официальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Также чиновник отметил, что "Продолжается работа над деталями этого визита".

Напомним:

  • Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможности визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп о выборах в США: Моим оппонентом станет "сонный Джо" 31 июля 2019, 00:39
Климкин спрогнозировал, удастся ли Зеленскому установить контакт с Трампом 30 июля 2019, 11:43
В США возникла настороженность относительно новой власти Украины – Чалый 29 июля 2019, 16:53
Все новости
Главные новости
Адвокат Сущенко допустил возможность обмена
Обвинения Павловского по делу Гандзюк передали в суд
Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень главы Офиса президента?
Все новости
здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

Вкус жизни

Немного о баклажанах. Рецепты приготовления

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів