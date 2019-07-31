Трамп приедет сегодня в Польшу
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Среда, 31 июля 2019, 02:58
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября.
Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Войцех Коларска, передает Укринформ.
По его словам 1 сентября Трамп примет участие в официальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Также чиновник отметил, что "Продолжается работа над деталями этого визита".
Напомним:
- Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможности визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем.
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