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Трамп в конце лета приедет в Польшу

Среда, 31 июля 2019, 02:58

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Войцех Коларска, передает Укринформ.

По его словам 1 сентября Трамп примет участие в официальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Также чиновник отметил, что "Продолжается работа над деталями этого визита".

Напомним:

  • Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможности визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем.

Темы: ТрампПольша
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