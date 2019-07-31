Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави

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Середа, 31 липня 2019, 13:10

Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена в Україні восени поточного року.

Про це сказав чинний бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета на прес-конференції в Києві 31 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вчора на засіданні ради (в офісі бізнес-омбудсмена – ред.) була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького", – заявив він.

За словами Шемети, Свенчицький приступить до роботи восени.

У лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви (1997-1999 рр, 2008-2009 рр), а також був єврокомісаром – з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр) і з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством (2010-2014 рр).

Марчін Свенчицький – у минулому мер Варшави і член польського уряду, а зараз депутат Сейму (парламенту) Польщі.

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Теми: омбудсмен кадри


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