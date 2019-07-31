Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

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Среда, 31 июля 2019, 13:10

Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью текущего года.

Об этом сказал действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на пресс-конференции в Киеве 31 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера на заседании совета (в офисе бизнес-омбудсмена – ред.) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого" – заявил он.

По словам Шеметы, Свенчицкий приступит к работе осенью.

В феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999гг., 2008-2009гг.), а также был еврокомиссаром – по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.) и по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).

Марчин Свенчицкий – в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, а сейчас депутат Сейма (парламента) Польши.

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Темы: омбудсмен кадры


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