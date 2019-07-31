Концерти, Facebook і ТБ: Партія Порошенка витратила на кампанію 100 мільйонів гривень

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" офіційно витратила на парламентську кампанію 99,5 мільйона гривень.

Про це свідчить остаточний фінансовий звіт партії, який проаналізувала організація "Чесно".

Усі кошти до виборчого фонду надійшли від партії "Європейська солідарність". Внесків від фізичних чи юридичних осіб не було.

Щодо витрати, то левова частка грошей "ЄС" пішла на телерекламу – 64,14 мільйона гривень. Найбільше отримали телеканали ТРК "Україна" та "1+1" – понад 14 мільйонів кожен.

"Згідно зі звітом, партія спрямувала 6,6 мільйона гривень на рекламу в інтернеті (Імовірно в Facebook – ред.). З них понад 4 мільйони отримав ФОП Горбань Богдан Юрійович, зареєстрований у Києві. Людина з ідентичним іменем у квітні 2019 року претендувала на посаду заступника керівника Управління зовнішніх комунікацій Національного антикорупційного бюро України", - пишуть "Чесно".

В організації порахували, що головна сторінка партії "Європейська солідарність" у Facebook у червні-липні витратила на рекламу 180 тисяч доларів, тобто 5,4 мільйона гривень. Рекламу оплачували також зі сторінки "Петро Порошенко". Із 1 червня по 19 липня сукупні витрати у Facebook на сторінку Петра Порошенка і його партії становлять 205 тисяч доларів.

Також витрати на рекламу здійснювалися з регіональних сторінок "ЄС".

"Наприклад, зі сторінки "Європейська солідарність. Львів" на поширення реклами в соцмережі спрямували майже 10 тисяч доларів у період від 22 червня до 19 липня. А "Європейська солідарність. Тернопіль" витратила 1100 доларів від 11 червня до 16 липня. Офіційно партія відкрила виборчий фонд 25 червня", – пишуть "Чесно".

У звіті партії також є інформація про видатки на організацію концертів, оренду приміщень для проведення зустрічей. Це будинки культури, лікарні, університети та Хмельницька торгово-промислова палата.

Нагадаємо: