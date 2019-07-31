Концерты, Facebook и ТВ: Партия Порошенко потратила на кампанию 100 миллионов гривен

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" официально потратила на парламентскую кампанию 99,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует окончательный финансовый отчет партии, проанализировала организация "Чесно".

Все средства в избирательный фонд поступили от партии "Европейская солидарность". Взносов от физических или юридических лиц не было.

Относительно расходов, то львиная доля денег "ЕС" пошла на телерекламу - 64,14 миллиона гривен. Больше всего получили телеканалы ТРК "Украина" и "1+1" - больше 14 миллионов каждый.

"Согласно отчету, партия направила 6,6 миллиона гривен на рекламу в интернете (предположительно в Facebook – ред.). Из них более 4 миллионов получил ФЛП Горбань Богдан Юрьевич, зарегистрирован в Киеве. Человек с идентичным именем в апреле 2019 года претендовала на должность заместителя руководителя Управления внешних коммуникаций Национального антикоррупционного бюро Украины", - пишут "Чесно".

В организации посчитали, что главная страница партии "Европейская солидарность" в Facebook в июне-июле потратила на рекламу 180 тысяч долларов, то есть 5,4 миллиона гривен. Рекламу оплачивали также со страницы "Петр Порошенко". С 1 июня по 19 июля совокупные расходы в Facebook на страницу Петра Порошенко и его партии составляют 205 000 долларов.

Также расходы на рекламу осуществлялись из региональных страниц "ЕС".

"Например, со страницы "Европейская солидарность. Львов" на распространение рекламы в соцсети направили почти 10 000 долларов в период от 22 июня до 19 июля. А "Европейская солидарность. Тернополь" потратила 1100 долларов с 11 июня по 16 июля. Официально партия открыла избирательный фонд 25 июня", - пишут "Чесно".

В отчете партии также есть информация о расходах на организацию концертов, аренду помещений для проведения встреч. Это дома культуры, больницы, университеты и Хмельницкая торгово-промышленная палата.

Напомним: