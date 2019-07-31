Зеленський ввів до Нацради з антикорупції ще двох чиновників
Президент Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики голову Податкової служби і секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Відповідний указ оприлюдено на сайті Офісу президента.
До Ради включено Сергія Верленова і Олександра Данилюка.
Нагадаємо:
- Своїм указом від 25 червня Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.
- У Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.
- Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.
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