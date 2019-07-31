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Зеленський ввів до Нацради з антикорупції ще двох чиновників

Середа, 31 липня 2019, 15:44

Президент Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики голову Податкової служби і секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ оприлюдено на сайті Офісу президента.

До Ради включено Сергія Верленова і Олександра Данилюка.

Нагадаємо:

  • Своїм указом від 25 червня Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.
  • У Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.
  • Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

Українська правда
Теми: Зеленськийкорупція
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