Зеленський ввів до Нацради з антикорупції ще двох чиновників

До Ради включено Сергія Верленова і Олександра Данилюка.

Президент Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики голову Податкової служби і секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Українська правда

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