Зеленский ввел в Нацсовет по антикоррупции еще двух чиновников

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

В Совет включены Сергея Верленова и Александра Данилюка.

Напомним: