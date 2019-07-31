Зеленский ввел в Нацсовет по антикоррупции еще двух чиновников

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Среда, 31 июля 2019, 15:44

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

В Совет включены Сергея Верленова и Александра Данилюка.

Напомним:

  • Своим указом от 25 июня Зеленский обновил состав Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
  • В Совете работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.
  • Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Украинская правда

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Темы: Зеленский коррупция


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