Зеленский ввел в Нацсовет по антикоррупции еще двух чиновников
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Среда, 31 июля 2019, 15:44
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
В Совет включены Сергея Верленова и Александра Данилюка.
Напомним:
- Своим указом от 25 июня Зеленский обновил состав Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
- В Совете работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.
- Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.
Украинская правда
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