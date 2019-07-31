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Блогерську платформу Еnigma.ua почали блокувати на підставі указу Порошенка

Середа, 31 липня 2019, 16:09

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обмеження доступу до платформи для блогерів Еnigma.ua.

Про це повідомляють Еnigma.ua та Detector.media. Також інформація про це міститься на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

23 липня слідчий суддя Вовк С.В. розглядав справу №757/38387/19-к у кримінальному провадженні №12018060020001159 і наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використані низки веб-ресурсів, зокрема й https://enigma.ua.

 
Пояснення, яке отримав автор Enigma Володимир Пасіка

Інтернет-провайдерів зобов’язали закрити до них доступ.

Спершу користувачі "Фрінету", зокрема Alex Surkov, бачили повідомлення про блокування платформи "на підставі указу президента України від 15 травня 2017 року", яким блокувався доступ до російський ресурсів – VK, Yandex. Mail.ru тощо.

 

Згодом пояснювалося, що доступ обмежено "відповідно до вимог чинного законодавства та/або рішення суду".

 

До блокування Enigma.ua приєднався провайдер "Тріолан", який також посилається на три укази попереднього президента Петра Порошенка.

 

Деякі провайдери поки що дозволяють зайти на сайт.

Ухвала суду вимагає блокувати ресурс майже від усіх великих провайдерів, у тому числі мобільних  Втім, блогерська платформа повідомляє, що "Київстар" оскаржив ухвалу суду. 

За даними Enigma.ua, причиною блокування сайту стало розміщення матеріалу В'ячеслава Ковтуна під заголовком "В Україні багато правоохоронців об'єднуються в ОЗГ для боротьби з правозахисниками".

У ньому йшлося про арешт "правозахисника, юриста, режисера кіно Віктора Зайця", який також очолює ВГО "Всеукраїнська спілка народних реформ". Як стверджував автор, справу сфабрикували Олена Дегрик-Шевцова та її чоловік-поліцейський Євген Шевцов, адвокат Артем Шамрай і заступник начальника ДФС Києва Ігор Скороход.

 

Крім порталу enigma.ua, суд закрив доступ до: go338.top, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net, seychas.press, netadvocate.org, compromat.ws, compromat.ws, sled-net-ua, ua-24.com, moscow-post.press, novindoosh.com, stalker-world.net, rospres.press, informator.news, ustav.press, ukrpress.info.

Творці Enigma вважають закриття доступу до 18 сайтів "безпрецедентним наступом на свободу слова в Україні".

Платформа звернулася до адвокатів: планує через суд скасувати ухвалу судді Вовка й вимагати "покарання для тих, хто вирішив заблокувати сайти через кримінальну справу, яка не має жодного відношення до ресурсів та їхніх власників".

Інформація про розгляд справи на сайті Судової влади
Інформація про розгляд справи на сайті Судової влади

"Найбільше вражає, що суд дав дозвіл на блокування кількох ресурсів, не попередивши про це їхніх власників", – обурюється Enigma.ua.

Поки ухвала діє, платформа буде використовувати резервний домен https://enigma.club.

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернет
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