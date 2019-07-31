Блогерскую платформу Еnigma.ua начали блокировать на основании указа Порошенко

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Среда, 31 июля 2019, 16:09

Печерский райсуд Киева принял решение об ограничении доступа к платформе для блоггеров Еnigma.ua.

Об этом сообщают Еnigma.ua и Detector.media. Также информация об этом содержится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

23 июля следственный судья Вовк С.В. рассматривал дело №757/38387/19-к в уголовном производстве №12018060020001159 и наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании ряда веб-ресурсов, в том числе https://enigma.ua.

 
Объяснение, которое получил автор Enigma Владимир Пасика

Интернет-провайдеров обязали закрыть к ним доступ.

Сначала пользователи "Фринет", в частности Alex Surkov, видели сообщение о блокировке платформы "на основании указа президента Украины от 15 мая 2017 года", которым блокировался доступ к российским ресурсам – VK, Yandex. Mail.ru и пр.

 

Позже объяснялось, что доступ ограничен "в соответствии с требованиями действующего законодательства и/или решения суда".

 

К блокированию Enigma.ua присоединился провайдер "Триолан", который также ссылается на три указа предыдущего президента Петра Порошенко.

 

Некоторые провайдеры пока позволяют зайти на сайт.

Постановление суда требует блокировать ресурс почти от всех крупных провайдеров, в том числе мобильных. Впрочем, блогерская платформа сообщает, что "Киевстар" обжаловал решение суда.

По данным Enigma.ua, причиной блокировки сайта стало размещение материала Вячеслава Ковтуна под заголовком "В Украине многие правоохранители объединяются в ОПГ для борьбы с правозащитниками".

В нем говорилось об аресте "правозащитника, юриста, режиссера кино Виктора Зайца", который также возглавляет ВОО "Всеукраинский союз народных реформ". Как утверждал автор, дело сфабриковали Алена Дегрик-Шевцова и ее муж-полицейский Евгений Шевцов, адвокат Артем Шамрай и заместитель начальника ГФС Киева Игорь Скороход.

 

Создатели Enigma считают закрытие доступа к 18 сайтам "беспрецедентным наступлением на свободу слова в Украине".

Платформа обратилась к адвокатам: планирует через суд отменить постановление судьи Вовка и требовать "наказания для тех, кто решил заблокировать сайты из-за уголовного дела, которое не имеет никакого отношения к ресурсам и их владельцам".

Информация о рассмотрении дела на сайте Судебной власти
Информация о рассмотрении дела на сайте Судебной власти

"Больше всего поражает, что суд дал разрешение на блокирование нескольких ресурсов, не предупредив об этом их владельцев", – возмущается Enigma.ua.

Пока решение действует, платформа будет использовать резервный домен https://enigma.club.

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Темы: интернет


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