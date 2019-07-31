Біля одного з КПВВ почали вибухати боєприпаси, рух повністю зупинили

На контрольному пункті в’їзді-виїзду "Гнутове" припинено пропуск осіб через вибухонебезпечну ситуацію.

Про це у середу повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Рішенням Командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Гнутове" з 14.00 введено режим "червоний". Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені", - сказано у повідомленні.

В безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава, від чого детонують нерозірвані боєприпаси.

Вказується, що пропуск в КПВВ "Гнутове" буде відновлено після стабілізації ситуації.