Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили

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Среда, 31 июля 2019, 17:24

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" прекращен пропуск из-за взрывоопасной ситуации.

Об этом в среду сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - сказано в сообщении.

В непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, от чего детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Указывается, что пропуск в КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС война


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