Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" прекращен пропуск из-за взрывоопасной ситуации.

Об этом в среду сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - сказано в сообщении.

В непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, от чего детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Указывается, что пропуск в КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации.