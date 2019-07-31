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Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили

Среда, 31 июля 2019, 17:24
Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" прекращен пропуск из-за взрывоопасной ситуации.

Об этом в среду сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - сказано в сообщении.

В непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, от чего детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Указывается, что пропуск в КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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